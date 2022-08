Adescava anziani su Facebook, poi li drogava e li derubava: arrestata 47enne

Adescava anziani su Facebook, poi li drogava e li derubava

E' già stata ribattezzata la "Mantide della Brianza": Tiziana Morandi è stata arrestata dai carabinieri perchè accusata di aver adescato numerosi uomini via chat, in particolare anziani, per poi incontrarli, narcotizzarli e derubarli. La 47enne di Bellusco si trova attualmente nel carcere di San Vittore. Sono sei le vittime accertate, ma potrebbero esser emolte di più.

Il contatto su facebook, poi l'incontro al bar: così agiva Tiziana Morandi

La donna dava appuntamento agli uomini conosciuti su facebook in qualche bar, poi metteva benzodiazepine nelle loro bevande. Ha rubato così diversi portafogli, gioielli, preziosi e orologi: quando ne aveva l'occasione si introduceva anche nelle case delle vittime per asportare altri beni. Talvolta bussava alla porta degli anziani per proporre qualche raccolta benefica.