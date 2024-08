Adescava ragazzine online costringendole ad atti sessuali: arrestato

Adescava online ragazze tra i 12 e i 14 anni costringendole poi a compiere atti sessuali. Un 36enne residente a Palazzolo sull'Oglio, nel bresciano, è stato arrestato questa mattina. Ad eseguire l'ordinanza di misura cautelare disposta dal gip di Brescia, su richiesta della locale procura, i carabinieri della compagnia di Chiari. L'uomo è ritenuto responsabile di vari reati a sfondo sessuale posti in essere nei confronti di numerose ragazze minorenni residenti in Franciacorta, in vari comuni a cavallo tra le province di Brescia e Bergamo.

Come il 36enne adescava online le 12enni

Secondo quanto ricostruito, approfittando delle condizioni di inferiorità psichica, il 36enne adescava le vittime con una serie di strategie subdole e particolarmente insidiose, sviluppate attraverso svariati alter ego ed account di messaggistica. Dopo averle ingannate sulla propria età e condizioni familiari, oltre che con l'offerta di denaro e regali, l'uomo induceva le giovani ad inviargli immagini e video sessuali espliciti. Spesso le invitava ad incontrarsi di persona, ponendo in essere una serie di condotte criminali che spaziano dalla violenza sessuale, ad atti sessuali con minori, produzione di materiale pedopornografico e prostituzione minorile. Le indagini proseguono per cercare di individuare eventuali altre vittime.