Adescò una 11enne: arrestato un ex dipendente comunale

Un ex dipendente del Comune di Castano Primo, nel Milanese, è stato arrestato venerdì con l'accusa avere adescato una 11enne, nonche' di pornografia minorile nei confronti di una ragazza di 16 anni e di detenzione di materiale pedopornografico. Nell'ordinanza di custodia cautelare in carcere, firmata dal gip di Milano Angela Minerva, a carico del 65enne è descritta la condotta di "particolare gravita' e pericolosita' in termini di reiterazione, alla luce della spregiudicatezza dimostrata" del soggetto, "sia attraverso l'adescamento contemporaneo di piu' minori, sia attraverso la condotta in concreto tenuta". Come si legge nell'atto, l'uomo e' stato condannato in via definitiva per episodi simili e quindi il giudice ha ritenuto adeguata la misura cautelare in carcere e non i domiciliari, in quanto potrebbe continuare a commettere reati "utilizzando la rete". Il giudice ha anche fatto riferimento alla "particolare violenza" delle proposte di contenuto sessuale avanzate nei confronti delle sue vittime e ha anche sottolineato "come tale violenza verbale aumenti nonostante l'evidente disagio delle giovani interlocutrici".

Nel corso di una perquisizione del febbraio 2021 della Polizia Locale di Milano (Nucleo crimini informatici e telematici) e della Guardia di Finanza di Milano, Nucleo di polizia economico finanziaria - Gico, il 65enne e' stato trovato in possesso di oltre 1700 immagini e oltre 250 video intimi di minorenni. Gli episodi contestati nell'ordinanza della gip Angela Minerva risalgono a un periodo compreso tra novembre 2020 e febbraio 2021. E' stata la mamma della 11enne ad accorgersi del tentativo di adescamento da parte dell'uomo, a seguito del quale ha iniziato a chattare lei fingendosi la bambina. Aveva poi fornito le credenziali del profilo Instagram della figlia a una giornalista de 'Le Iene', che aveva proseguito la conversazione. Poi la denuncia e l'arresto scattato venerdi'. Per domani e' stato fissato l'interrogatorio di garanzia.