Aereo precipitato a San Donato: recuperati i dati contenuti nella scatola nera

Un elemento in più per accertare la dinamica dei fatti

Sono stati estrapolati dei dati dal lightweight decoder (Ldr), la "scatola nera", del Pilatus Pc-12, l'aereo da turismo precipitato il 3 ottobre a Milano, in zona San Donato, su cui viaggiavano otto persone tutte morte. L'operazione e' stata effettuata con la formula dell'accertamento irripetibile negli uffici dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv) alla presenza del proprio team investigativo, dei consulenti della procura di Milano e di quelli di altri soggetti, tra cui i famigliari delle vittime, i costruttori svizzeri del velivolo e quelli canadesi del motore. Il prossimo passaggio prevede la decodifica e la successiva analisi dei dati recuperati. Un'attivita' che potrebbe aiutare gli inquirenti a chiarire la dinamica dello schianto dell'aereo, pilotato dal magnate romeno Dan Petrescu.

Al via analisi dei dati per capire cosa sia successo

"Le attivita' si sono svolte con successo ed e' stato possibile il recupero dei dati contenuti nella memoria" del lightweight decoder (Ldr), la "scatola nera", del Pilatus Pc-12, l'aereo da turismo precipitato il 3 ottobre a Milano su cui viaggiavano otto persone tutte morte. Lo comunica l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo nei cui laboratori tecnologici di Roma si e' svolta l'operazione a cui "hanno assistito un investigatore della Aias (Autorita' investigativa della Romania, in rappresentanza dello Stato di immatricolazione dell'aeromobile) accreditato nell'inchiesta di sicurezza dell'Ansv come previsto dalla normativa internazionale e Ue in materia di inchieste aeronautiche, il consulente tecnico della procura della Repubblica, nonche' altri soggetti giuridicamente titolati a partecipare all'attivita' in questione". Prossimamente, "nell'ambito delle rispettive indagini e nel rispetto delle diverse finalita' delle stesse, si procedera' all'analisi dei dati estratti", si legge ancora nella nota.