Aeroporti: Orio al Serio è lo scalo più puntuale d'Europa

Aeroporti: rapporto, Orio al Serio scalo piu' puntuale Europa

L'aeroporto di Orio al Serio di Bergamo registra il migliore indice di puntualita' nel panorama europeo del trasporto aereo. E' quanto emerge da un rapporto sui ritardi e le cancellazioni rilasciato dall'agenzia specializzata Hopper Inc., sulla base dei dati raccolti da Official Aviation Guide, banca di informazioni e analisi sulle performance di aeroporti e compagnie aeree. Nella prima decade di luglio, caratterizzata dalla difficile situazione nella gestione del traffico aereo nei cieli europei, che ha comportato un numero elevato di ritardi (con percentuali tra il 60 e il 70%) e cancellazioni nei maggiori aeroporti internazionali, l'aeroporto di Bergamo risulta quello in cui l'impatto e' stato piu' contenuto e meglio gestito, con il 3% di voli in ritardo e un volo cancellato ogni 100 programmati"

Aeroporti: rapporto, Orio al Serio scalo piu' puntuale Europa

A contribuire al risultato - fa sapere la societa' di gestione Sacbo - "da un lato l'aspetto operativo, caratterizzato dalla gestione dei flussi di passeggeri pure in notevole crescita fino a pareggiare i livelli pre-Covid e dal rispetto del turn-around degli aeromobili al suolo, e dall'altro l'effetto positivo dei recenti adeguamenti infrastrutturali che consentono risparmio di tempo e una maggiore capacita' di utilizzo dei piazzali".