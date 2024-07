Aeroporto di Malpensa intitolato a Berlusconi? In decine di migliaia dicono no

Aeroporto di Malpensa intitolato a Silvio Berlusconi? La petizione su Change.org per opporsi alla scelta già deliberata da Regione Lombardia e confermata dall'Enac ha già visto l'adesione di oltre 30mila cittadini. E fioccano le proposte alternative: Luca Attanasio, ambasciatore italiano ucciso in Congo nel 2021, Un'altra petizione propone il nome di Rosa Genoni, "stilista italiana, femminista, pacifista, giornalista e fondatrice del Made in Italy della moda". Ed ancora, c'è chi propone Rosina Ferrario, prima aviatrice italiana. O Carla Fracci. Menzione anche per Alessandro Manzoni, Enrico Fermi,, Giacomo Matteotti. Si sono mobilitati anche i Giovani Democratici della Lombardia, con 12mila firme.