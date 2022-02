Aerosmith: annullato il tour europeo, salta la data a Milano

Gli Aerosmith hanno annullato il loro tour europeo: salta dunque anche quella che era l'unica data italiana prevista, il 10 giugno all'Ippodromo di Milano nell'ambito degli I-Days.

Aerosmith, tour annullato: il comunicato della band

La band statunitense ha diffuso il seguente comunicato: "È con profondo rammarico che dobbiamo annunciare che il nostro tour europeo, previsto per giugno e luglio 2022, è stato cancellato. Abbiamo continuato a monitorare la situazione Covid e con la relativa incertezza sulla logistica del viaggio e la continua presenza di restrizioni Covid e altri problemi, è diventato chiaro che non sarà possibile portare avanti i nostri spettacoli estivi. La salute, la sicurezza e il benessere dei nostri fan è la nostra priorità numero uno. Torneremo per scatenarci con tutti e speriamo di avere presto alcune interessanti novità da annunciare. Il vostro punto di acquisto del biglietto vi contatterà a breve con ulteriori informazioni. Fino ad allora, fate attenzione e ci scusiamo profondamente per gli eventuali disagi".

Aerosmith, il chitarrista: "Dubito che ci esibiremo di nuovo..."

Ma il rischio è di non riuscire a vedere più la band di Steven Tyler dal vivo. Queste erano state le parole del chitarrista Brad Whitford qualche tempo fa, come riporta Rockol: "Il tour europeo, hanno cercato di pianificarne uno l'anno scorso e parlano del prossimo anno. È un sogno irrealizzabile in questo momento. Non succederà nulla per molto tempo. A volte non sono sicuro di cosa pensino i miei partner di quando pensino accadrà. C'è un'altra cosa interessante nell'andare in Europa ora, a causa della Brexit è molto più difficile ottenere visti di lavoro. Sarà un altro incubo. Ho i miei dubbi sul fatto che gli Aerosmith si esibiscano di nuovo perché l'età sta diventando un fattore reale. Ed è quello che è".