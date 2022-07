In Lombardia la prevenzione diventa su misura con il self checking

Mai come in questi ultimi due anni abbiamo capito quanto è importante prendersi cura della propria salute. L’emergenza sanitaria che ha colpito il mondo intero ha catalizzato l’attenzione globale e ha evidenziato come la salute sia un bene prezioso da preservare. E preservare la propria salute significa anche e soprattutto fare prevenzione.

Non sorprende dunque che Regione Lombardia abbia deciso di investire in un progetto di ricerca e sviluppo che fa della prevenzione personalizzata il suo obiettivo. Si tratta di PILLS, che ha ricevuto un sostegno economico di 394.795,13 euro da parte dell’Assessorato Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione di Regione Lombardia, grazie al bando TECH FAST a valere sui fondi POR-FESR 2014-2020.

Una prevenzione automatica e personalizzata

PILLS va a implementare e ampliare CAPSULA, startup innovativa nata a metà 2019, per realizzare un sistema fisico-digitale in grado di fornire una valutazione dei parametri vitali personali semplicemente entrando in un “chiosco”, posto in luoghi di passaggio o all’interno di aziende. Grazie a PILLS la piattaforma phygital CAPSULA si apre all'erogazione di servizi di digital health, trasformandosi a tutti gli effetti in un ospedale diffuso e in sensing point distribuiti per iniziative di screening ed epidemiologiche.

All’interno dei chioschi CAPSULA è possibile misurare in modo automatico, semplice e rapido tutti quei parametri che sono considerati direttamente correlati a fattori di rischio delle più comuni patologie (malattie cardiovascolari, soprattutto) come pressione arteriosa, frequenza cardiaca, HRV, Saturazione O2, Frequenza respiratoria, AGEs, BMI, FM, FFM.

Inoltre, CAPSULA ha sviluppato soluzioni a totem, specificamente dedicate al triage in ospedale o all’accesso sicuro in aziende, e chioschi CAPSULA clinic che grazie all’approccio Internet of Medical Things offrono la capacità di integrare modularmente diverse tecnologie medicali per la misura di ulteriori parametri. Una soluzione che si presta a un’efficace personalizzazione delle cure.

PILLS, gli obiettivi

La grande forza del progetto sta nell’offrire uno strumento di self check attraverso sistemi affidabili (sono dispositivi medicali) e una sorprendente user experience che rende possibile l’esecuzione dei test senza la presenza di operatori sanitari, lasciandoli così liberi di occuparsi di altre mansioni.

Grazie alla introduzione territoriale di una rete di Health Pod CAPSULA si potrebbero sviluppare inoltre nuovi metodi di analisi, gestione e utilizzo dei big data relativi alle informazioni sanitarie e cliniche, che potrebbero contribuire a migliorare la ricerca, la qualità delle cure e l’efficacia del sistema sanitario.

Proprio in tale ottica, il progetto PILLS ambisce ad ampliare la disponibilità di sensori e servizi per aumentare il raggio d’azione di CAPSULA nella medicina legata allo stile di vita che è alla base delle malattie più diffuse, sviluppando l’offerta dei test clinici erogabili e l’abilitazione di servizi di screening rivolti alla prevenzione personalizzata.

PILLS, un aiuto per restare in salute

Il progetto prevede lo sviluppo della piattaforma web dedicata all’utente, con la costruzione di servizi fruibili online, come:

- Interfaccia ‘Avatar’ per un maggior coinvolgimento dell’utente;

- Algoritmi di Intelligenza Artificiale per la costruzione del ‘Digital Twin’ individuale; protocolli per la profilazione del rischio e delle caratteristiche fisiologiche e di stile di vita, per arrivare a percorsi ‘suggeriti’ ad hoc;

- Test in autosomministrazione realizzabili tramite questionari e informazioni raccolte tramite applicazioni di smartphone o digital devices;

- Dashboard per l’analisi dei dati.

Mentre principali servizi erogabili sono:

- Prevenzione nel settore cardiovascolare, diabete e corretti stili di vita;

- Triage ospedaliero e COVID;

- Campagne di screening e/o sensibilizzazione;

- Televisite specialistiche

Con la tecnologia al servizio del benessere di ogni singolo cittadino, restare in salute non è mai stato così semplice.