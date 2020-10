Lombardia, dall’ibrido al full electric: la mobilità è sempre più sostenibile

Muoversi rispettando l’ambiente, una sfida in cui siamo tutti chiamati a fare la nostra parte. La sostenibilità si cala nella vita di tutti i giorni: quando ci spostiamo coi mezzi pubblici, in bicicletta, in treno e via dicendo. E le auto? Le auto diventano sensibili al tema e si trasformano. Un passaggio non facile ma necessario che richiede ricerca, visione e tecnologia all’avanguardia. La mobilità sostenibile è uno degli aspetti su cui Regione Lombardia ha deciso di investire, come nel caso del progetto HYPER - HYbrid Propulsion for Electric Realignment, che ha come obiettivo l’introduzione nel settore automotive (e non solo) di tecnologie innovative per la propulsione ibrida di supporto al passaggio verso il full electric. HYPER è uno dei vincitori del bando “Call Hub Ricerca e Innovazione” e potrà usufruire di un sostegno economico di 2.319.270 euro (il valore totale del progetto è stimato in 5.453.240,60 euro) dall’Assessorato Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione di Regione Lombardia, a valere su Fondi Europei POR FESR 2014-2020.

L'idea da cui parte il progetto è quella di fare ricerca sull'elettrificazione dei componenti ausiliari del motore e del veicolo, con l'obiettivo di ottenere prodotti che consentono una significativa riduzione delle emissioni di CO2 e di inquinanti e maggiore autonomia per dei modelli ibridi, tutto questo grazie al miglioramento delle prestazioni e dell’efficienza energetica dei veicoli. HYPER nasce dalla collaborazione tra Metelli spa (capofila), Sisme Spa, E-novia Spa, 1000 Miglia Srl, Università dell'Aquila e può contare sulla consulenza del Politecnico di Milano.





“Ci stiamo concentrando – spiega Stefano Monteleone, Head of Corporate Marketing and Communication di Metelli Spa - sul passaggio da tecnologia di motore termico a motore elettrico ibrido. Stiamo lavorando in particolare su una pompa d’acqua adatta ad applicazioni elettriche ed ibride. Essendo una pompa con delle performance molto elevate rispetto alla media permetterà una riduzione del consumo di C02.”

“Siamo partiti – approfondisce Alessandro Carminati, Business Development Manager di Metelli Spa - da una necessità: l’elettrificazione del veicolo che può riguardare sia il power train che la parte chassis. Sulla base di questa necessità stiamo sviluppando dei concetti di pompa elettrica che di fatto possono essere adattati alle varie applicazioni. Esistono due diverse famiglie: le pompe di raffreddamento primario e le pompe ausiliarie. Noi stiamo lavorando a pompe con diverse caratteristiche nell’ambito di queste due macro-famiglie. Seguiamo due direttrici: l’ottimizzazione strutturale di queste pompe e concetti innovativi. Incrociando applicazioni e tipologia di pompa stiamo sviluppando tutta una serie di progetti che permetteranno di presentarci alle varie case automobilistiche, motociclistiche e di veicoli industriali con una gamma completa di pompe sia principali che ausiliarie capaci di lavorare con diversi voltaggi e diversi tipi di fluidi. La nostra ricerca nasce dal fatto che abbiamo osservato che mentre nelle tecnologie mature i mainstream tecnologici sono ben determinati, in questo campo le case automobilistiche possono avere filosofie anche molto diverse per cui è difficile identificare un mainstream unico. Sicuramente tra 5-10 anni sarà tutto più standardizzato e chiaro e noi non vogliamo farci trovare impreparati. L’obiettivo è quello di produrre delle soluzioni altamente efficienti che rispondono a specifiche esigenze.”

La divulgazione dei risultati e la sensibilizzazione verso la mobilità sostenibile è uno dei valori cardine del progetto, per questo motivo tra i partner di HYPER c’è anche 1000 Miglia Srl, una piattaforma di comunicazione fortemente legata al tema ambientale e al territorio bresciano che vanta una particolare vocazione nell’industria dell’automotive. “Il contributo di 1000 Miglia Srl – sottolinea Alberto Piantoni, Amministratore Delegato di 1000 Miglia Srl - è quello di offrire una piattaforma di comunicazione che, legandosi ai valori sostenuti dal progetto HYPER, promuova la mobilità sostenibile, con un particolare focus sulle eccellenze del territorio dell’industria Automotive. Lo facciamo valorizzando questa volontà di trovare soluzioni che riducano l’impatto sull’ambiente e che rendono più efficiente l’auto. Lo scorso anno è stata organizzata per la prima volta la 1000 Miglia Green. Il format comprende sia una parte sportiva, dove è prevista una gara di regolarità per vetture ad energia alternativa, che una parte convegnistica, che si declina nel Green Talk. Quest’anno il Green Talk, giunto alla seconda edizione, si svolgerà contestualmente a 1000 Miglia 2020 il 21 ottobre alle 10:00 e sarà possibile seguire l’intero convegno in diretta streaming.

Il progetto HYPER sarà lanciato ufficialmente proprio in quest’occasione. Ci prefiggiamo in questo modo di raccontare alla gente comune quali sono le opportunità, cosa si sta facendo con il progetto HYPER in termini di riduzione dell’impatto ambientale, di miglioramento della vita e di come la tecnologia può far fare un passo avanti verso la sostenibilità.”