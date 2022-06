Lombardia: siderurgia all’avanguardia nel solco di qualità e sostenibilità

Mai come in questi anni lo sviluppo di soluzioni tecnologiche che abbiano l’intento di combinare miglioramento della competitività e della la sostenibilità della produzione siderurgica è diventato un tema centrale. Le direttive della Comunità Europea in termini sostegno alle attività R&D ed alle politiche anche orientate a promuovere uno Sviluppo Sostenibile sono un vero e proprio manifesto per un impegno comune per l’ambiente e le nuove generazioni. Un impegno che ha guidato la ricerca a trovare nuove soluzioni green per miglioramento della produttività e competitività.

È all’interno di questo contesto che nasce SteelPro 4.0, un progetto che riguarda lo sviluppo di acciai speciali, la cui produzione vede un miglioramento della efficienza produttiva e competitività della produzione combinati al miglioramento dell’impatto ambientale grazie alla riduzione delle emissioni annue di C02 (dirette e indirette) e di scorie.

SteelPro 4.0 nasce dall’unione delle competenze di alcune realtà lombarde, come Acciaierie Calvisano Spa (capofila), Politecnico di Milano, Università degli Studi di Brescia, Visiorobotics Srl, Automazioni Industriali Capitanio.

Vincitore della Call Accordi per la Ricerca, promosso dall’Assessorato Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione di Regione Lombardia, il progetto può contare su un contributo a fondo perduto a sostegno delle spese di Ricerca e Sviluppo grazie ai fondi POR FESR 2014-20.

Alla base del progetto ci sono diverse innovazioni che possono essere raggruppate in tre macroaree:

1. innovazioni nel processo di fabbricazione volte a incrementare l’efficienza dell’utilizzo dei materiali e delle energie, aumentare la resa metallica dei materiali e della efficienza energetica in fusione, migliorare la qualità del prodotto;

2. innovazioni di prodotto allo scopo di introdurre nella filiera produttiva nuovi acciai;

3. innovazione nella gestione produttiva, con introduzione di metodologie innovative di monitoraggio, controllo e ottimizzazione dell’intera filiera produttiva basati su speciali software di monitoraggio e simulazione predittiva dei processi.

La ricerca in questo settore è fondamentale, soprattutto se si considera che oggi la Cina è responsabile di circa metà del surplus di acciaio, il doppio dell’Europa. Con SteelPro 4.0 è stato possibile ottimizzare la produzione di acciaio di Acciaierie di Calvisano con riduzione consumi energetici, riduzione delle perdite metalliche, miglioramento produttività e incremento del numero di addetti di 21 unità (+17%). Obiettivi che rendono la siderurgia lombarda all’avanguardia e sempre più sostenibile.

Il futuro richiede che si facciano scelte responsabili nel presente. Contribuire a fare andare di pari passo siderurgia e sostenibilità va proprio in questa direzione.