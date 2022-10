Rifiuti urbani, grazie a un progetto lombardo la raccolta diventa smart

Nel 2020 la raccolta differenziata in Lombardia ha raggiunto il 73,3% medio regionale, con il 20% dei Comuni che si attestano oltre l'80%. La gestione dei rifiuti urbani è un tema di grande attualità, fortemente legato alla sostenibilità, di cui tanto si parla.

Nel corso del tempo il sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti è molto cambiato, orientandosi sempre più verso pratiche virtuose di recupero e riciclo. E anche i cassonetti possono fare la loro parte per tutelare l’ambiente.

In questo contesto si inserisce infatti NEW WASTE, un progetto dell’azienda bresciana ID&A, che si è aggiudicato un finanziamento di 488.530 euro da parte dell’Assessorato Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione di Regione Lombardia tramite il bando TECH FAST a valere sui fondi POR-FESR 2014-2020.

L’obiettivo di NEW WASTE è quello di offrire ai Comuni e alle Aziende di Igiene Urbana soluzioni tecnologiche concrete e innovative per il servizio di raccolta rifiuti in grado contemporaneamente di:

- ottimizzare e razionalizzare le attività erogate minimizzando l’impatto ambientale del servizio svolto;

- garantire, anche alla luce dell’emergenza COVID, misure di salvaguardia dell’igiene e di protezione degli utenti (garantendo l’apertura della bocca di accesso al contenitore tramite pedale);

- ottimizzare l’impatto estetico del contenitore intelligente dotato di dispositivo di misurazione puntuale nel contesto paesaggistico e urbano;

- ridurre il dispendio energetico del sistema, aumentando al contempo la durata e la vita utile delle batterie installate per il funzionamento della meccatronica dei contenitori in un’ottica di efficientamento e minor impatto ambientale.

Con NEW WASTE – spiegano dall’azienda – si punta allo sviluppo e alla realizzazione, con l’ausilio delle nuove tecnologie digitali e non, di un sistema per la raccolta con quantificazione dei rifiuti, in grado di ottimizzare la quotidiana gestione del servizio ed efficientare i costi, permettendo la continua integrazione e analisi di dati e informazioni provenienti dal campo, garantendo al contempo elementi di igiene e sicurezza per l’utente, fra cui l’apertura con pedale, nonché l’ottimale inserimento delle attrezzature nel contesto paesaggistico ed urbano.

NEW WASTE è a tutti gli effetti un sistema integrato basato su una serie di innovazioni, molte delle quali brevettate da ID&A. Un sistema il cui fine ultimo è l’efficientamento dinamico per una migliore gestione dei servizi in un’ottica di ecosostenibilità, efficienza ed economicità delle attività svolte.

La grande novità di NEW WASTE è il passaggio da dispositivi informatici a dispositivi informativi, che non si limitano dunque solo a una pura registrazione dei dati ma che sono in grado di generare informazioni.

Ulteriore peculiarità del progetto è l’aumento della consapevolezza ambientale del cittadino, con il suo coinvolgimento attivo, diffondendo la pratica della Raccolta Differenziata grazie a un dispositivo “user-friendly” e all’utilizzo di una APP per l’identificazione e lo sblocco del contenitore con molteplici altre funzioni.

Attraverso l’APP sarà possibile, fra l’altro, comandare la dimensione della bocca di conferimento di rifiuti di un contenitore permettendo a qualunque categoria di utente (cittadino, ristorante, negozio ecc.) un servizio adatto alle proprie esigenze.

Ognuno può fare la differenza nella difesa dell’ambiente, a partire dallo smaltimento dei propri rifiuti. E quando innovazione e tecnologia ci vengono in aiuto, essere sostenibili diventa ancora più semplice. Perché non approfittarne?