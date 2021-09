Giglio, Fiera, Alkemy: i titoli lombardi in evidenza

Giglio Group, società attiva nel campo del commercio elettronico, ha siglato un accordo di cooperazione in esclusiva per l'Italia con Edrone, società con sede in Cracovia (Polonia). Giglio Group avvierà un processo di acquisizione e fornitura per i clienti in Italia del sistema di Edrone, che dal canto suo parteciperà finanziariamente alle attività di marketing. Sarà quindi rivenditore esclusivo di Edrone in licenza stand-alone, in abbinamento ai propri servizi di Marketing Automation. Per approfondire CLICCA QUI

Promotica, agenzia loyalty specializzata nella realizzazione di soluzioni marketing per aumentare le vendite, la fidelizzazione e la brand advocacy, sarà presente all'evento HOMI. La manifestazione, in programma dal 5 all'8 settembre presso Fiera Milano, è una tra le principali fiere in Europa dedicate al mondo della casa e del regalo. L'evento, che si svolge in concomitanza alla Milano Design Week 2021, è una vetrina per le aziende che propongono prodotti e progetti innovativi. Per approfondire CLICCA QUI

Alkemy è una società specializzata nell'innovazione del modello di business di grandi e medie aziende. Il Corriere della Sera, in un approfondimento dedicato al segmento Star di Borsa Italiana, cita Alkemy come titolo più virtuoso. La tabella riportata dal quotidiano evidenzia la performance del titolo da inizio anno, pari al +122%, risultato che lo pone in cima alla classifica. I titoli con maggior tasso di crescita sono stati soprattutto quelli legati al mondo della trasformazione digitale. Per approfondire CLICCA QUI

TIP, investment/merchant bank indipendente e diversificata quotata al segmento Star di Borsa Italiana, ha pubblicato le performance al 27 agosto 2021. In dettaglio, il Total Return negli ultimi 5 anni è aumentato del +151,8%, il Total Return medio annuo del +30,4%. La performance borsistica ha segnato un aumento del +145,4%, di gran lunga superiore a quella del Ftse Mib (+56,1%). Per approfondire CLICCA QUI

Fiera Milano è la principale società fieristica in Italia. L'Unione Europea ha dato il via libera al superamento del vincolo agli aiuti di Stato in favore di fiere e congressi. La Commissione Europea ha accolto la richiesta del Governo italiano di eliminare il tetto sugli aiuti destinati agli operatori del settore colpiti dalla pandemia. Il ministero del Turismo ha quindi messo a diposizione 520 milioni di euro, 200 milioni dei quali saranno destinati al settore fiere. Per approfondire CLICCA QUI