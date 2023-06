Affitti alti, il Bar Marino cambia: "Ora siamo anche un ristorante"

Punto di riferimento per chi vuole bersi un caffè o fare un aperitivo o un pranzo veloce a pochi passi dal Salotto, da piazza Scala e da Palazzo Marino, il Bar Marino, a Milano, cambia veste per resistere al caro affitti. Dal 7 marzo non solo caffè e colazioni, quindi, ma un vero e proprio ristorante per aumentare i profitti.

Il gestore: "Solo con la caffetteria facevamo fatica ad andare avanti"

Al Giorno, il gestore del locale spiega che "il motivo del restyling è semplice": "Solo con la caffetteria facevamo fatica ad andare avanti, perché con i cari canoni di affitto che paghiamo in Galleria siamo stati costretti prima ad aggiungere un servizio di tavola calda per integrare gli introiti del bar e ora a procedere a questo rinnovamento". Com’è cambiato il Bar Marino? "Ora – spiega Bozzoli – abbiamo una cucina, un’attrezzatura modernissima con piastre ad emissione e due chef che propongono cucina italiana e piatti milanesi. Quali i piatti che i clienti chiedono di più? Il risotto alla milanese, gli spaghetti alla carbonara e le lasagne alla bolognese".

Il target: "Tantissimi i sudamericani, tanti i francesi. E piano piano stanno tornano a Milano anche i turisti cines"

Il target del bar è costituito principalmente da turisti. "Il 70% dei nostri clienti - prosegue al Giorno - è costituito da stranieri. Tantissimi i sudamericani, tanti i francesi. E piano piano stanno tornano a Milano anche i turisti cinesi". Ma per le attività commerciali le difficoltà economiche non si sono arrestate: in molte hanno rateizzato il pagamento degli affitti del 2020 e 2021, periodi in cui le attività hanno subito i lockdown, ma il Comune non ha previsto nessuno sconto sui canoni di locazione.