Affitti brevi, Sala contro Santanchè: "La regolamentazione è fuffa"

Per quanto riguarda gli affitti brevi, "siamo fermi, nel senso che quello che la ministra Santanchè continua a dire, ossia siamo il primo governo ad aver fatto una regolamentazione", di fatto è una "regolamentazione inutile, che non aiuta a convertire, che è tutto quello che noi sindaci vogliamo, una parte significativa degli affitti brevi in affitti a lungo termine: se non si condivide questo principio e' tutto inutile". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine dell'evento di Affari&Finanza. Per Sala si tratta di "una regolamentazione fuffa: vediamo, se (la ministra Daniela Santanche', ndr) pensa che cambiera' qualcosa, lo dira' la storia. Se tra due-tre anni e' cambiato qualcosa sugli affitti brevi avra' ragione la Santanche', ma io credo di no, purtroppo".