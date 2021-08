Afghanistan, Sala: Milano si prepara a gestire accoglienza profughi



"La questione afghana è di una dimensione e di una complessità di portata storica, e per questo può essere gestita solo attraverso un coordinamento a livello internazionale. In attesa che il Governo ci dia adeguate istruzioni, ci stiamo preparando a livello locale", ha scritto su Instagram questa mattina il sindaco di Milano Beppe Sala.



"Stiamo prendendo contatto con le ONG che operano a Milano e che, in alcuni casi, hanno esperienza diretta in Afghanistan - ha sottolineato il primo cittadino -. Allo stesso tempo ci stiamo preparando con i nostri servizi sociali a gestire l’accoglienza dei profughi che dovessero essere indirizzati sul territorio milanese".