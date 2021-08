Afghanistan, una ventina di profughi in arrivo a Milano

Una ventina di profughi afghani sono in arrivo in queste ore a Milano. Come riporta Agi, è il secondo contingente 'umanitario' atteso dal Paese asiatico riconquistato dai talebani dopo le 34 persone, tra ricercatrici della Fondazione Veronesi dell'ambulatorio di Herat e loro familiari, giunte nei giorni scorsi. Come primo passaggio, verranno portati nei Covid Hotel lombardi per la quarantena, poi saranno trasferiti nei Centri di Accoglienza Straordinaria (Cas) in attesa che vengano espletate le pratiche per l'ottenimento dello status di rifugiato. Il Comune di Milano sta pensando soprattutto al 'dopo' a livello di soluzioni abitative, di lavoro e di apprendimento della lingua e su questo fronte e' in corso un fitto dialogo con le varie associazioni e realta' di aiuto.