Agenti di polizia "come maiali", chiesta l'archiviazione per Frah Quintale

Frah Quintale verso l'assoluzione dall'accusa di vilipendio delle forze armate e diffamazione: il rapper, all'anagrafe Francesco Servidei, nel 2022 dopo un concerto in Calabria postò sul proprio profilo Instagram un fotomontaggio con dei poliziotti in divisa "col volto coperto da maschere di maiale" e la scritta "Se mi guardi così". Il sindacato di polizia Mosap aveva presentato la denuncia a Milano. Ma ora la Procura ha chiesto l'archiviazione: "Dalla visione della foto denunciata, allegata in stampa alle querele, e dal complesso delle foto e dei post pubblicati sui social media Instagram dell'indagato, emerge chiaramente l'inidoneità della condotta a vilipendere, e in ogni caso la carenza di volontà in tal senso". L'immagine, riferisce Ansa, non era comunque più presente sulla bacheca del rapper.