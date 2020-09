Aggredì donna con vetro in centro, assolto per incapacità d'intendere e volere

Aggredì donna con vetro in centro, assolto per incapacità di intendere e volere

E' stato assolto dall'accusa di tentato omicidio perche' incapace di intendere e volere al momento del fatto il 32enne di origini bengalesi che il 12 agosto del 2019 aggredi' e feri' con un coccio di vetro una donna in largo La Foppa. Questa la decisione del gup al termine del processo con rito abbreviato riconoscendo all'imputato un disturbo psicotico breve come accertato da una perizia, al momento della brutale aggressione nei confronti della 64enne. Inoltre il giudice non ha applicato nei confronti dell'uomo la misura della sorveglianza speciale in una Rems. Per la Procura il 32enne sarebbe dovuto essere ricoverato per due anni in una struttura sanitaria di accoglienza per gli autori di reato affetti da disturbi mentali in quanto pericoloso socialmente mentre la difesa ha fornito una consulenza tecnica, realizzata dallo psichiatra forense Marco Frongillo, sostenendo l'assenza del rischio di recidiva per l'uomo in quanto il disturbo psicotico breve, che dura dai tre ai trenta giorni, prevede "un successivo ritorno al normale funzionamento premorboso". Dopo la sentenza odierna il 32enne, sul quale tuttavia pende provvedimento di espulsione dall'Italia, torna in liberta'.