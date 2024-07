Aggredisce due donne in due ore a Milano: arrestato

Arrestato dai carabinieri un pakistano 43enne, senza dimora, che nella serata di domenica ha cercato di aggredire a scopo sessuale due donne di seguito nella zona commerciale del Portello a Milano. La prima aggressione nei confronti di una 32enne russa in via Grosotto. La donna è riuscita a farlo fuggire. Quindi, meno di due ore dopo, aggredita una 23enne salvadoregna in largo Zanuso. Alla giovane ha anche cercato di rubare la borsetta. Ma sono intervenuti i passanti per fermarlo, prima dell'arrivo dei carabinieri. L'uomo è accusato di violenza sessuale e rapina.