Aggredisce padre con mannaia a Milano, arrestato figlio 20enne



Non avrebbe accettato che i genitori mettessero in discussione il suo stile di vita e al culmine di una lite ha accoltellato con una mannaia il padre. Il responsabile e' un ragazzo italiano di 20 anni arrestato per tentato omicidio lunedi' mattina alle 7.20 in via Patroclo a Milano. Poco prima alcuni condomini hanno chiamato il 112 segnalando una violenta lite nell'appartamento dove il giovane abitava con i genitori e di aver visto il 20enne uscire dal palazzo uomo completamente insanguinato. Sul posto e' arrivata immediatamente una volante della Questura che ha bloccato il ragazzo.



Gli agenti hanno ricostruito che la discussione e' degenerata quando il figlio ha colpito con il coltello alla testa, al collo e alle spalle il padre di 51 anni. Per difendere il marito e' intervenuta anche la moglie che ha riportato dei tagli alle mani. Nella colluttazione e' rimasto lievemente ferito anche il ragazzo, che e' stato portato in ospedale dove e' piantonato dai poliziotti. Il padre e' ricoverato in gravi condizioni ma non in pericolo di vita al Niguarda.



