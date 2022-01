Milano, aggredita dal branco in centro: indagini su video circolato sui social

Milano, 30 ragazzi circonda a molestato una ragazza a Capodanno

La procura di Milano e la Squadra mobile della Questura sta indagando sull'aggressione sessuale all'una e mezza della notte di Capodanno ai danni di una 19enne lombarda circondata da una trentina di ragazzi in piazza Duomo. Gli investigatori, coordinati dai pm del pool tutela 'Fasce deboli', analizzando i video delle telecamere di sicurezza comunali e anche quelli circolati sui social network, tra cui uno diventato virale pubblicato dalla pagina MilanoBelladaDio, sono al lavoro per identificare i componenti del branco che, dopo aver afferrato la borsa della vittima l'hanno palpeggiata e tentato di svestirla. Solo l'intervento dei poliziotti in presidio della piazza e allertati dal parapiglia, ha fatto scappare i ragazzi che, suddivisi in piu' gruppi, hanno imboccato direzioni diverse.