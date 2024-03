Aggredito in stazione Milano: "Ho ancora paura, grazie a chi è intervenuto"

"Ho ancora paura, erano in tanti e alcuni di loro, prima degli arresti, ho continuato a vederli li', nella zona della stazione di Porta Garibaldi, dove tutto e' successo". Danylo, il ragazzo ucraino picchiato e sfregiato al volto, teme per la sua incolumita' e sta ancora vivendo il trauma dell'aggressione avvenuta il 6 agosto del 2023 per la quale sono state arrestate 11 persone nei giorni scorsi.

Aggredito in stazione Milano: "Grazie a chi è intervenuto e alla polizia"

"Grazie alla polizia e a tutti coloro i quali si sono occupati del mio caso" ha detto il giovane incontrando la stampa all'ultimo piano di un condominio milanese confiscato alla mafia ora amministrato da SOS. Italia Libera, l'associazione che l'ha aiutato a far conoscere la sua vicenda.