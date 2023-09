Aggredito in zona Darsena: muore ragazzo di 23 anni

È morto il ragazzo italiano di 23 anni, Yuri Urizio, che era stato aggredito in viale Gorizia, zona Darsena, alle 4 di mercoledì mattina.

Il giovane era stato trovato a terra incosciente e trasportato in codice rosso all'ospedale Policlinico di Milano

Il giovane era stato trovato a terra incosciente e trasportato in codice rosso all'ospedale Policlinico di Milano. Secondo il racconto del presunto assassino, riportato dal Corriere della Sera, il 23enne stava infastidendo una ragazza in strada e per questo lui sarebbe intervenuto per "immobilizzarlo". Dopo due giorni di agonia e un "cauto miglioramento" riscontrato ieri dai medici, il 23enne non ce l'ha fatta ed è morto oggi pomeriggio.

Per l'aggressione era stato arrestato dalla polizia un tunisino di 28 anni

Per l'aggressione era stato arrestato dalla polizia un tunisino di 28 anni, interrogato stamattina davanti al gip. L'accusa passa dal reato di tentato omicidio a quello di omicidio. Gli investigatori hanno recuperato alcune immagini delle telecamere in cui, prima dell'aggressione, si vedono due uomini e una donna parlare in viale Gorizia. Le telecamere però non hanno ripreso il momento dell'aggressione.