Aggressione al Carrefour di Assago, chiuse le indagini sul responsabile

La Procura di Milano ha chiuso le indagini su Andrea Tombolini, il 46enne autore dell'aggressione del 27 ottobre 2022 a sei persone, di cui una uccisa, all'ipermercato Carrefour del centro commerciale MilanoFiori di Assago. All'uomo il pm Paolo Storari, titolare dell'inchiesta dei Carabinieri di Corsico, contesta l'omicidio di Luis Fernando Ruggieri, dipendente di 47 anni, i due tentati di Franco Caddeo e Francesco Rizzi e le lesioni ad altri tre clienti, tra cui il calciatore del Monza Pablo Mari'. L'avviso di chiusura delle indagini preliminari arriva a poche settimane di distanza dall'udienza davanti al gip Patrizia Nobili in cui e' stata discussa la perizia che non ha evidenziato nessun vizio di mente in Tombolini nonostante l'uomo soffra di disturbi psichici. L'indagato, difeso dall'avvocato Daniela Frigione, si trova agli arresti domiciliari nel reparto di psichiatria dell'ospedale San Paolo di Milano.