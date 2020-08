Aggressione in Duomo, Salvini attacca la vicesindaco Scavuzzo

"Un immigrato egiziano minaccia di sgozzare un agente in Duomo a Milano. La preoccupazione del vicesindaco PD: "Rimane da capire il suo stato di salute". No comment": così questa mattina il leader della Lega Matteo Salvini ha commentato i fatti di ieri in Duomo, con una critica aperta al vicesindaco milanese Anna Scavuzzo. Parole che non sono piaciute al segretario metropolitano del Pd Silvia Roggiani, che commenta: "Solidarietà alla vicesindaco Anna Scavuzzo, oggi bersaglio del veleno e delle bugie di Matteo Salvini. Ancora una volta siamo di fronte al becero tentativo del segretario della Lega di gettare fango sull'amministrazione di Milano, distorcendo la realtà. Questa volta nel mirino di Salvini, che usa i social per seminare e incitare all'odio, ci è finita una persona seria, prima di un'amministratrice capace. Il leader del Carroccio dovrebbe vergognarsi, noi non abbiamo dubbi ed esprimiamo pieno sostegno al lavoro della vicesindaca Anna Scavuzzo".