Paura a Milano. Almeno sei persone sono state aggredite in strada questa sera tra via Sammartini e viale Brianza, in zona Stazione Centrale.

Aggressioni in strada in zona centrale: diversi i feriti

La prima aggressione è avvenuta poco dopo le 17.30, in via Sammartini. Le vittime sono due donne, di 34 e 58 anni. La prima ha riportato un trauma al volto da colluttazione ed è stata trasferita in codice giallo all'ospedale San Paolo.

La seconda, ferita lievemente a una mano, è stata soccorsa dai sanitari sul posto. Passati pochi minuti, 118 e polizia sono dovuti intervenire in viale Brianza, dove sono stati aggrediti quattro uomini, due dei quali trasportati in ospedale in codice rosso.