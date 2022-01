Aggressioni sessuali di Capodanno a Milano: si allarga l'inchiesta

Si allarga il raggio dell'inchiesta per violenza sessuale di gruppo della procura e della squadra mobile di Milano sugli abusi e le molestie commessi con la modalita' del branco ai danni di piu' di una ragazzina in Duomo nel corso dei festeggiamenti di piazza durante la notte di San Silvestro. Oltre alla 19enne lombarda apparsa in un video circolato da mercoledì sulla pagina MilanoBelladaDio e ad altre due giovani comparse in un video realizzato e pubblicato oggi da Alanews, ci sarebbero altre denunce analoghe in fase di valutazione da parte dei pm del pool "Tutela fasce deboli" guidato dall'aggiunto Letizia Mannella.

Il branco accerchia la 19enne

Dall'analisi dei video realizzati dai presenti in piazza e di quelli delle telecamere di sicurezza comunali e degli esercizi pubblici gli inquirenti sono al lavoro per arrivare in tempi brevi all'identificazione delle decine di presunti autori che - come si vede dai filmati - avrebbero agito in gruppo accerchiando e braccando le vittime indifese con l'obiettivo di molestarle verbalmente e palpeggiarle e in un caso, quello della 19enne, anche di tentare di svestirla.

La vittima salvata dagli agenti antisommossa

Impressionanti le immagini dell'aggressione alla giovane con il piumino rosso, che si vede spuntare in mezzo al groviglio di teste, braccia e mani che la assediano. Qualcuno prova a fermarli, urla: «No, no, no, oh, è una ragazza». Il gruppo, però, non allenta la presa. Al termine dell'aggressione, la giovane è accasciata a terra, in mezzo a cartacce e bicchieri di plastica rotti. E' stata salvata dall'intervento degli agenti in tenuta antisommossa, mentre gli aggressori si dileguano fuggendo un po' ovunque. La ragazza è stata quindi soccorsa e portata alla clinica Mangiagalli.

Il racconto della giovane

Nella sua denuncia la giovane ha raccontato di essere stata accerchiata all'improvviso, in un momento in cui aveva perso di vista gli amici con cui era arrivata in centro città per festeggiare l'ultimo dell'anno. Aveva inizialmente pensato ad una rapina ed aveva consegnato la borsa al branco. Ma questi avevano iniziato a palparla e a svestirla, tanto da strapparle il maglione. Alcuni degli aggressori sarebbero già stati identificati.