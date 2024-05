Agricoltore travolto e ucciso da una mucca nel Milanese

Un uomo di 72 anni, Silvano Brunini, è stato ucciso da una mucca ieri sera in un'azienda agricola di Magnago (Milano). Secondo la ricostruzione degli inquirenti il 72enne stava lavorando nell'azienda agricola di famiglia quando una mucca lo ha caricato investendolo con tutto il suo peso. Come riporta Ansa, fatale per il 72enne il trauma toracico riportato, l'uomo è morto sul colpo.