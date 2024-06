Agricoltori in protesta al Pirellone: "Noi seminiamo, i cinghiali raccolgono"

A distanza di mesi diverse centinaia di agricoltori giunti dalle province di Milano, Lodi e Monza Brianza, si sono riuniti davanti al Pirellone, sede del consiglio regionale lombardo per denunciare l'emergenza della fauna selvatica, a cominciare dalla presenza massiccia di cinghiali. "Noi seminiamo, cinghiali raccolgono, cinghiali incubo delle strade". Sono solo alcune delle scritte apparse sui cartelli portati dagli agricoltori sotto il Pirellone.

Rota (Coldiretti): "Danni per milioni di euro"

"Noi stiamo chiedendo una risposta efficace, concreta, per mettere un punto a capo al contenimento di quella che e' la fauna selvatica", sottolinea Alessandro Rota, vicepresidente Coldiretti. "I danni sono tantissimi, sono ingenti; parliamo di milioni di euro. I danni procapite per azienda superano le decine di migliaia di euro. A oggi la regia e' data in mano alle istituzioni provinciali che danno risposte minime. Chiediamo una semplificazione che porti a un piano regionale univoco e che possa permettere all' agricoltore di potersi difendere a casa propria. Mancano risposte concrete".

Beduschi (Regione Lombardia): "Cinghiali, le nostre iniziative funzionano"

I cinghiali in Regione Lombardia "piu' che in altre regioni, sono stati contenuti in grandi numeri: abbiamo un aumento da 7.400 del 2021 a 16.400 del 2023. Questo e' segnale che le nostre iniziative funzionano", spiega Alessandro Beduschi, assessore all'Agricoltura, sovranita' alimentare e foreste di Regione Lombardia per cui "ora ci propongono di adottare il piano straordinario per il controllo della fauna selvatica e lo faremo nelle prossime settimane. Serve l'impegno dell'uomo, e di tutti gli attori che devono concretizzare atti amministrativi che fini a se stessi rimangono solo carta, noi invece siamo per agire in modo concreto", ha sottolineato.

"Sicuramente li andremo a salutare e incoraggiare perche' la loro e' una strada che porta ad affrontare il problema della fauna selvatica in modo serio e concreto. Il popolo del settore primario e' un popolo molto concreto che oggi sottrae ore di lavoro prezioso per venire a manifestare un disagio che noi condividiamo ma nel senso costruttivo del termine: abbiamo fatto tre ordinanze del presidente Fontana che hanno determinato grandi e importanti rivoluzioni nella lotta al contenimento della specie cinghiale, che sicuramente e' un'anomalia che nel tempo si e' stratificata determinando in aree non vocate la presenza di quasi 2 milioni e mezzo di specie, che recano danni soprattutto alle colture, alle persone ma anche a un settore, quello della produzione e trasformazione dei suini, il cui danno per un eventuale embargo internazionale conseguente alla Psa, determinerebbe un danno stimato in 20 miliardi di euro".

Ma c'è anche il sit-in animalista a sostegno dei cinghiali

Quindi "e' una lotta importante: con le nostre ordinanze abbiamo dato una risposta concreta. L'ultima, del presidente , prevede molte agevolazioni, semplificazioni, e concreti utilizzi anche dei bio-selettori che andranno a contenere i cinghiali stessi". L'ordinanza fatta in settimana dalla Regione non convince pero' il vicepresidente di Coldiretti Rota: "in questi mesi per via dell'emergenza legata alla PSA sono tante le ordinanze che si stanno susseguendo. Abbiamo iniziato a vedere dei primi risultati. Ma quello che possiamo notare tutti e' che siamo sempre in ritardo, perche' vi e' un continuo rimbalzo tra gli organi territoriali e la Regione quindi questa filiera lunga va accorciata. Bisogna - ha aggiunto- sposare anche qua la filiera corta per far si' che si possa subito scaricare a terra e autorizzare delle squadre che possano contenere i cinghiali per la PSA ma tutto il mondo dei selvatici".

Intanto, un piccolo gruppo di attivisti animalisti ha contro protestato in difesa dei cinghiali, srotolando uno striscione con su scritto: "l'unica specie nociva e' quella umana, giu' i fucili dai cinghiali".