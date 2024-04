Ai ministri del G7 Trasporti in dono il tram di Milano di Lego

Ai ministri che partecipano al G7 del Trasporti è stato donato un modellino del tram storico di Milano, che ancora oggi circola per le strade della città, il Carrelli 'Milano 1928', realizzato con oltre 2mila mattoncini di Lego. Atm, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico a Milano, ha realizzato i modellini dell'iconico tram su richiesta del ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, come omaggio istituzionale per i ministri del G7 a cui è stato consegnato. I modelli in Lego sono stati realizzati sotto la supervisione dei tecnici dell'azienda che quotidianamente si occupano della manutenzione delle vetture che, ancora oggi dopo quasi un secolo, circolano per le strade della città, dotati dei più moderni sistemi tecnologici.