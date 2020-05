Aimo e Nadia: al via consegna a domicilio e take away dalla cucina di VOCE

In attesa di poter accogliere nuovamente i propri clienti all’interno del ristorante caffetteria libreria in Piazza della Scala – nella suggestiva cornice del Museo delle Gallerie d’Italia –, VOCE Aimo e Nadia inaugura i servizi di delivery e take away.

A partire dal prossimo 8 maggio, la cucina degli chef Alessandro Negrini e Fabio Pisani, anime del gruppo Aimo e Nadia assieme a Stefania Moroni, potrà farsi apprezzare a casa e in ufficio durante tutto l’arco della giornata: entrambi i servizi, infatti, saranno disponibili da lunedì alla domenica, dalle ore 09.00 alle ore 19.00 (con ultimo ordine entro le ore 18.00), “coccolando” gli amanti della grande gastronomia italiana con prodotti per la prima colazione, ed una selezione di antipasti, primi e secondi per pranzi semplici e creativi e cene speciali. A questo, si aggiungono alcune amatissime proposte dalla dispensa de Il Luogo di Aimo e Nadia, come il rinomato sugo di cipollotto di Tropea leggermente piccante.

Il menù proposto comprenderà molte delle delizie di VOCE Aimo e Nadia, con proposte dolci e salate per la mattina (dal cuore allo yogurt, al bigné al caffè o alla foresta nera, fino alle gustosissime focacce), fresche idee per gustare un pranzo speciale a casa o in ufficio (come l’insalata di farro, la Ceasar Salad e gli sfiziosi tramezzini) e alcuni grandi classici come la zuppa di legumi, i cannelloni di pasta fresca, la vitella di montagna in salsa tonnata). Il tutto preparato e condito con la cura e l’amore di sempre.

Per regalare anche l’esperienza della cucina di VOCE Aimo e Nadia, i piatti saranno accompagnati dalle istruzioni per rigenerarli. Ciò permetterà di apprezzarli come se fossero appena usciti dalla cucina del ristorante.

Il servizio di consegna a casa sarà fornito grazie alla collaborazione con il quality delivery Cosaporto.it, mentre per l’asporto sarà possibile ordinare contattando direttamente il ristorante via email all’indirizzo delivery@voceaimoenadia.com o chiamando il numero 02 4070 1935.

Sarà disponibile inoltre abbinare un vino dalla cantina di VOCE Aimo e Nadia, e concludere l’ordine aggiungendo il gustoso gelato preparato da Gusto17 per Voce.