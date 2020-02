Air Italy, Fontana incontra lavoratori e sollecita intervento del Governo

"Abbiamo già avuto una serie di interlocuzioni con il governatore della Sardegna, Christian Solinas. Inoltre, abbiamo sollecitato e ottenuto un incontro con il Ministero dei Trasporti che si svolgerà giovedì e stiamo ragionando per cercare di capire cosa potrà fare realmente il Governo, mentre noi proveremo a studiare percorsi utili a una soluzione positiva. In questo scenario, guardando all’appuntamento di dopodomani, sorprende che il Ministero dello Sviluppo economico faccia la parte del ‘grande assente’". Lo ha affermato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, all'incontro con la delegazione delle rappresentanze dei lavoratori di Air Italy che si è svolto oggi a Palazzo Lombardia alla presenza dell'assessore alla Formazione, Istruzione e Lavoro Melania Rizzoli. Il tavolo, richiesto dai lavoratori per prospettare soluzioni alla crisi in corso all'interno della compagnia aerea, era propedeutico all'incontro che è stato convocato a Roma per dopodomani dal Ministero dei Trasporti e a cui prenderanno parte i governatori di Regione Lombardia e di Regione Sardegna. "Non siamo ancora arrivati alla definizione di una vera e propria cabina di regia - ha puntualizzato Fontana - ma vogliamo far capire a tutti che siamo concretamente attenti al problema e stiamo già facendo tutte le valutazioni del caso. All'incontro di giovedì andremo anzitutto ad ascoltare le proposte del Governo che è il primo interlocutore istituzionale in questa crisi e deve assumersi le proprie responsabilità. Da parte nostra, saremo pronti a mettere in campo le nostre proposte".