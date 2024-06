Airbnb, accordo da 576 milioni con il fisco e richiesta di archiviazione

La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per i tre amministratori di Airbnb l'indagine per reati fiscali nei confronti del colosso della locazione. Come apprende Ansa, Airbnb si sarebbe accordata con l'Agenzia delle Entrate per un versamento complessivo di 576 milioni di euro. Ma l'ultima parola spetta al gip Angela Minerva. Mesi fa il maxi-sequestro da 779 milioni perchè il gruppo si era sottratto alla dichiarazione e al versamento (in qualità di sostituto d'imposta)" di ritenute per oltre 779 milioni di euro, sui canoni di locazione breve nel periodo 2017-2021".