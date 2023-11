Airbnb, l'inchiesta milanese: "Gran parte degli host non paga le tasse"

"Gran parte" degli host di Airbnb non paga le tasse relative all'affitto degli immobili non dichiarando il reddito percepito dall'affitto breve. Anche questo emerge dagli accertamenti della Guardia di Finanza svolti nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Milano che ipotizza una maxi evasione da parte della societa'. I mancati versamenti sarebbero da collocare dal 2017, da quando cioe' quando e' entrato in vigore il decreto legge sulla cedolare secca. Tuttavia questa ipotizzata evasione non entrera' nell'inchiesta della procura di Milano ma potrebbe attivare l'Agenzia delle Entrate.