Reati fiscali, la Guardia di Finanza sequestra 779 milioni di euro a Airbnb

La guardia di finanza di Milano ha sequestrato su ordine del gip, nell'ambito di un'inchiesta della Procura per reati fiscali, oltre 779 milioni di euro ad Airbnb Ireland Unlimited Company, titolare dell'omonima piattaforma di affitti brevi e nei confronti di tre persone che hanno rivestito cariche di amministrazione all'interno del gruppo, tra il 2017 e il 2021. Lo riferisce Ansa menzionando una nota del procuratore Marcello Viola.

Airbnb: l'evasione sulla cedolare secca

Il colosso americano degli affitti brevi AirBnb con la sua societa' europea in Irlanda "non ha ottemperato agli obblighi" introdotti dall'articolo 4 del decreto legge 50 del 2017, "sottraendosi alla dichiarazione e al versamento (in qualita' di sostituto d'imposta) di ritenute di ammontare pari" alla somma di oltre 779 milioni di euro, "calcolate in misura del 21 per cento (cd. "cedolare secca") su canoni di locazione breve per euro 3.711.685.297 corrisposti nel periodo 2017-2021 dagli ospiti delle strutture ricettive pubblicizzate dalla piattaforma, a fronte delle prenotazioni effettuate, importi successivamente retrocessi ai proprietari degli immobili (host), al netto della commissione addebitata per l'utilizzo della relativa infrastruttura digitale". E' quanto ritiene la Procura di Milano che ha ottenuto da un gip un maxi decreto di sequestro nell'ambito di un'inchiesta condotta dal nucleo di polizia economico-finanziaria della GdF