Airone Seafood presente alla XVIII edizione di MARCA by BolognaFiere



BolognaFiere si apre al settore alimentare dopo due anni di chiusura forzata, e lo fa con la più grande fiera dedicata ai distributori di eccellenze italiane.

Tra le eccellenze protagoniste alla due giorni emiliana (12 e 13 aprile) anche Airone Seafood, che ha colto l’occasione per presentare i suoi prodotti all’interno del suo stand.

MARCA è stato organizzato da BolognaFiere in collaborazione con ADM (associazione della distribuzione moderna). Alcuni numeri di questa edizione 2022: 900 espositori, 1000 metri quadrati di esposizione, 5 padiglioni e main sections suddivise tra food, non-food, marca tech (packaging) e marca fresh.

Airone Seafood, azienda specializzata nel settore delle conserve ittiche e alimentari, è presente sul mercato da oltre venticinque anni. L’azienda opera congiuntamente tra la sede della Costa D’Avorio, dove avviene la trasformazione del prodotto, e la sede legale di Reggio Emilia dove invece c’è lo stoccaggio e la distribuzione.

1500 dipendenti nella sola Costa D’Avorio: “Operiamo dal 1994 in una filiera integrata che vede due mondi e una sola visione: la Costa D’Avorio che è il sito di trasformazione e la parte commerciale che ha sede nella cosiddetta food valley italiana a Reggio Emilia. Siamo presenti alla Fiera MARCA di Bologna – dice Sergio Tommasini, CEO Airone Seafood - importantissima fiera del settore alimentare dove sono presenti anche tutti i marchi cosiddetti private label. Airone è uno dei principali player nazionali di prodotti a marca privata, e oggi siamo qui per presentare i nostri prodotti a base di conserve ittiche alimentari”.

In Costa D’Avorio Airone Seafood opera nel porto indipendente di Abidjan, dove il tonno è lavorato direttamente in loco, con un volume di quasi 100 tonnellate al giorno. Airone si occupa di tutta la filiera e opera solo con grandi catene di tonniere certificate Friend of the Sea e Marine Stewardship Council (MSC).

“Operiamo nel primo porto tonniero del West Africa - continua Tommasini - dove recentemente, in occasione del SIAL di Parigi, il primo ministro ivoriano ha dichiarato interesse da parte dell’Europa per investimenti per oltre 1.5 miliardi di euro. Investimenti importanti che portano a essere la Costa D’Avorio un primo paese prioritario per gli investimenti europei. Noi siamo presenti in Costa d’Avorio dal 1994 come prima società italiana a capitale privato”.