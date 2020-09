Airport Handling, Mascaretti: "Alitalia? Non deve penalizzare Milano"

“La scelta di Alitalia, di gestire in proprio i servizi di terra a Linate, mette a rischio i posti di lavoro della Airport Handling società partecipata di SEA e quindi del Comune di Milano. Non c’è giustificazione perché Alitalia, che opera in maniera antieconomica nei nostri scali, penalizzi Milano e i suoi lavoratori. Se questa scelta dovesse diventare definitiva, molti lavoratori resteranno senza lavoro proprio, in un momento in cui la crisieconomica non offrirà loro altre opportunità. Sulla difesa dei posti di lavoro a Milano, FdI non fa sconti a nessuno” dichiara Andrea Mascaretti capogruppo FdI a Palazzo Marino “ci riuniremo subito, con tutte le forze politiche della città che lo vorranno, per chiedere al Governo d’intervenire tempestivamente sulla faccenda ed evitare che, come al solito, sia sempre Milano a pagare. Ci aspettiamoche il Sindaco Sala venga in aula e si faccia carico delle nostre istanze”