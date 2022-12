Aizza pitbull contro gli agenti. 39enne portato in carcere a Pavia

Un uomo di 39 anni è stato portato in carcere dagli agenti della Questura di Pavia contro i quali il 39enne ha aizzato un pitbull. I poliziotti lo avevano rintracciato per eseguire un provvedimento del tribunale di Milano che ha disposto nei suoi confronti la revoca della sospensione di una condanna a un anno e mezzo.

La dinamica dell’arresto

L’uomo si era nascosto in un edificio abbandonato quando ha visto arrivare i poliziotti. Contro di lui, il 39enne ha aizzato il suo pitbull mentre l’uomo cercava una via di fuga. Alla fine si è arreso ed è stato trasferito nel carcere di Torre del Gallo. Per lui è scattata anche una denuncia per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio dopo essere stato trovato in possesso di 20 grammi di hashish e bilancini di precisione, violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. Il pitbull, insieme ai suoi sei cuccioli, è stato affidato ai veterinari di Ats Pavia.