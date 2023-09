Al Gp di Monza oltre 300mila spettatori in 3 giorni

Boom di spettatori al gran premio d'Italia. Secondo i dati forniti da SIAS Autodromo Nazionale Monza questa edizione del Gran Premio d'Italia ha registrato un'affluenza di pubblico pari a 304.134 spettatori nei tre giorni. Ha funzionato, quindi, anche il piano straordinario della mobilità ormai consolidato per i grandi eventi in citta', predisposto in collaborazione con "Monza Mobilita'". Gli otto maxi parcheggi ("Platino", "Gold", "Rosso", "Blu", "Arancione", "Marrone", "Viola" e "Verde"), gestiti da Monza Mobilita' hanno accolto 13.821 veicoli nella tre giorni (quasi 7000 nella sola giornata di domenica), oltre a 159 autobus.

Promosso il servizio navetta e di Trenord

Molti tifosi hanno scelto di raggiungere il circuito con i mezzi pubblici: ottimo il successo della "Navetta Nera", che collegava la Stazione di Monza al Parco che ha registrato oltre 45 mila passeggeri nella tre giorni. Complessivamente circa 60 mila persone hanno utilizzato le navette messe a disposizione da Monza Mobilita'.

Nel weekend del GP Trenord ha effettuato 40 treni straordinari fra Milano e Monza, in aggiunta al servizio ordinario, e ha potenziato le composizioni dei convogli. Oltre 25 mila passeggeri hanno acquistato i biglietti speciali proposti da Trenord per raggiungere in treno l'Autodromo. Di questi, oltre 20mila hanno scelto il ticket che integrava il viaggio il treno al servizio di navetta nera di Monza Mobilita', che collega la stazione di Monza all'Autodromo.

A questi si aggiungono le diverse migliaia di viaggiatori che tra venerdi' e domenica hanno raggiunto con biglietti e abbonamenti ordinari la stazione di Monza, servita nei feriali e nei festivi rispettivamente da 300 e 200 treni al giorno, e quella di Biassono Lesmo