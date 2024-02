Al Monzino la prima sostituzione via catetere della valvola tricuspide

Lombardia: al Monzino il primo intervento in Italia di sostituzione via catetere della valvola tricuspide

Al Centro Cardiologico Monzino è stato effettuato il primo intervento in Italia di sostituzione via catetere della valvola tricuspide, ad opera dell'equipe di medici guidata da Federico De Marco, Direttore dell'Unita' Operativa di Cardiologia Interventistica Valvolare e Strutturale. Dopo soli tre giorni dall'intervento, la paziente zero è stata dimessa dall'ospedale, in ottime condizioni di salute generale.

La "valvola dimenticata": un futuro di speranza per chi soffre di insufficienza tricuspidale

Una notizia straordinaria per i pazienti con insufficienza tricuspidale che, pur avendo una malattia invalidante e ad alto rischio di mortalità, fino a ieri non ricevevano cure adeguate o addirittura non venivano trattati del tutto. La tricuspide è infatti chiamata anche "valvola dimenticata". "Finalmente siamo in grado di trattare in modo efficace la valvulopatia tricuspidale senza dover sottoporre il paziente a un intervento a cuore aperto, vale a dire senza aprire il torace e senza fermare il cuore. I risultati sono sorprendenti: nei gradi avanzati di malattia la protesi sulla tricuspide permette di azzerare completamente il rigurgito" ha commentato De Marco.

Una malattia invalidante ma priva di cure (fino ad ora)

Quando la tricuspide si ammala si crea un rigurgito di sangue, una condizione che, nei suoi stadi iniziali, si rileva fino al 70-90 per cento della popolazione che si sottopone a ecocardiogramma. Mentre forme trascurabili di rigurgito si rilevano anche in individui sani, le forme più gravi dipendono dall'età e dal genere: hanno una maggiore incidenza nelle donne e aumentano con l'avanzare dell'età. Mediamente il 4% delle persone over 75 ha una forma di rigurgito clinicamente significativa. Si stima tuttavia che a oltre il 90 per cento delle persone con forme gravi di rigurgito non viene offerta nessuna forma di cura.

Un intervento di successo, frutto di studio internazionale

L'impianto di Evoque al Monzino è il primo nel nostro Paese, ma si basa sull'esperienza e i dati dello studio internazionale Triscend II, che ha reclutato 150 pazienti nel mondo. Lo studio ha valutato la sicurezza e l'efficacia di Evoque in combinazione con la miglior terapia farmacologica disponibile, rispetto al solo trattamento farmacologico. I dati dimostrano che nei primi 150 pazienti trattati, tutti con insufficienza tricuspidale severa, il sistema ha permesso la sostituzione della valvola con successo nel 95,8 per cento dei casi, mettendo in evidenza la superiorità di questo sistema rispetto alla sola terapia farmacologica. Sono stati inoltre dimostrati ottimi risultati in termini di miglioramento della qualità di vita a sei mesi dall'impianto. Va ricordato che i pazienti con insufficienza tricuspidale severa, oltre a soffrire di sintomi invalidanti e debilitanti legati al sovraccarico venoso - come problemi epatici, renali, mancanza di fiato e edemi e gonfiori diffusi- sono spesso costretti a frequenti ricoveri ospedalieri per scompenso cardiaco.

De Marco: "Monzino centro di eccellenza monospecialistica"

"Non è un caso che un intervento di questo genere sia stato fatto per la prima volta in Italia al Monzino, che è fra i pochi centri cardiologici monospecialistici in Europa, dedicato esclusivamente alla cura globale del paziente cardiopatico. Interventi come l'impianto di Evoque richiedono equipe multidisciplinari formate da figure con la massima specializzazione, competenza ed esperienza: i cosiddetti Hearteam che al Monzino, per la sua storia e cultura monospecialistca, sono realtà operative consolidate", conclude De Marco.