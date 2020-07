Al Piccolo di Milano salta la designazione del nuovo direttore



Non è ancora stato designato il nuovo direttore del Piccolo Teatro di Milano, la cui nomina era attesa per ieri, giorno della riunione del cda.



Il consiglio d'amministrazione "ha preso atto dell'assenza di due consiglieri, che ha fatto venire meno - si legge in una nota del teatro - le condizioni di cui all'art.10, comma 11.4 dello Statuto, per la designazione del direttore". Il cda si riunirà di nuovo "nel piu' breve tempo possibile, in una data a partire da mercoledi' 29 luglio".