Al Policlinico San Donato la gestione di un ospedale in Iraq

Il policlinico San Donato, ospedale del gruppo San Donato, si è aggiudicato la gestione pluriennale di un ospedale pubblico in Iraq. Si tratta dell'ospedale universitario ad alta specialità nella città di Najaf, dotato di 492 posti letto e di proprietà del ministero della Salute iracheno. A firmare l'accordo il ministro della Salute, Saleh Al-Hasnawi e Kamel Ghribi, vice presidente del gruppo San Donato e presidente di Gksd investment holding. Il ministro della Salute ha affermato che la "firma dell'accordo rientra nel quadro dei rapporti di cooperazione tra Iraq e Italia, nell'ottica di un lavoro congiunto tra i due Paesi. La partnership con Gruppo San Donato rafforza questa cooperazione e, per la prima volta, porta l'eccellenza sanitaria italiana al servizio del Paese e della popolazione irachena", spiega una nota. Come advisor il gruppo San Donato, negli accordi per la gestione dell’spedale in Iraq, ha scelto BonelliErede.

"Siamo onorati di questo incarico che abbiamo ricevuto dal governo iracheno. La nostra iniziativa in Iraq ha carattere pionieristico e ci auguriamo che essa possa rappresentare solo l'inizio di una sempre più stretta collaborazione tra i nostri Paesi, poiché questo accordo apre le porte a nuove opportunità di sviluppo e cooperazione anche per altre aziende italiane", afferma Kamel Ghribi. L'intesa rientra nel nuovo indirizzo di politica sanitaria, che punta allo strumento del partenariato pubblico-privato con operatori internazionali per innalzare la qualità, l'accessibilità e la sostenibilità finanziaria delle cure della popolazione irachena.