Al Via "2 a Teatro", la prima serie di podcast/vodcast in Italia sul teatro

Partirà il 19 settembre la prima serie di podcast e vodcast sul mondo teatrale, "2 A TEATRO”, con puntate dedicate alla danza, all’opera, alla musica classica e al teatro.

Un progetto inedito, dal taglio divulgativo e coinvolgente

Si tratta di un progetto inedito, dal taglio divulgativo e coinvolgente, ideato e condotto in studio da AnnaOlkhovaya (Docente di Danze Storiche all’Accademia Teatro alla Scala, Ballerina e Coreografa) e TabataCaldironi (Podcaster, Produttrice, Autrice, Conduttrice e Danzatrice), realizzato grazie al contributo artistico dell’Accademia del Teatro alla Scala, con la collaborazione istituzionale dei Musei del Bargello e con il sostegno di A2A Life Company, insieme a Fondazione AEM.Al pubblico viene offerta l’opportunità di vivere un vero “dietro le quinte”, anche grazie alla versionevodcast, e di scoprire la preparazione di elementi tecnici e passi di danza con gli allievi della prestigiosaS cuola di Ballo dell’Accademia del Teatro alla Scala, e anche di ascoltare le testimonianze di docenti, ospiti ed artisti di fama internazionale e il prezioso contributo dei Musei del Bargello, che farà scoprire come una delle opere d’arte più significative della loro collezione sia stata anche fondamentale per la storia delladanza.

La prima stagione di "2 A TEATRO - Speciale Danza”, focalizzata sulla danza classica, si articola in un viaggio appassionante che esplora 6 capolavori del repertorio

La prima stagione di "2 A TEATRO - Speciale Danza”, focalizzata sulla danza classica, si articola in un viaggio appassionante che esplora 6 capolavori del repertorio (Il Lago dei Cigni, La Sylphide, La BellaAddormentata nel Bosco, Giselle, Don Quixote, Romeo e Giulietta) e nel “DNA della danza” percomprenderne le origini e la sua evoluzione nei vari secoli, il tutto inframezzato da episodi dedicati all'”ABCdella danza”, in cui una parola chiave del balletto viene svelata e spiegata, con anche una dimostrazioneper chi segue il podcast in video, attraverso curiosità e aneddoti.

Giovanni Comboni: "Con un intento divulgativo abbiamo deciso di collaborare alla realizzazione di questa serie di podcast dedicati alla danza e al teatro"

“La danza classica è un ambito artistico di assoluto valore per l’Italia, che può raggiungere, grazie anche anuovi strumenti digitali, un pubblico sempre più ampio - dichiara il Vice Presidente di A2A, Giovanni Comboni. Proprio con un intento divulgativo abbiamo deciso di collaborare alla realizzazione di questa serie di podcast dedicati alla danza e al teatro. A2A ha infatti da tempo intrapreso una nuova stradanell’investimento sulla cultura e sull’arte, ovvero non limitarsi a sostenere iniziative prodotte da enti culturali,ma proporsi come partner per la co-progettazione di esperienze culturali innovative che aprano nuovi orizzonti”.

Anna Olkhovaya: "Sono felice di presentare il nostro progetto dedicato non solo alle persone appassionate della Danza, ma anche a chi ha sempre visto il mondo del Teatro"

"Sono felice di presentare il nostro progetto dedicato non solo alle persone appassionate della Danza, ma anche a chi ha sempre visto il mondo del Teatro, del Balletto, riservato, elitario e lontano dai propri interessi.Guideremo tutto il nostro pubblico alla scoperta di questo bellissimo mondo di linguaggio unico e nello stesso tempo internazionale con cura e amore e anche un po’ di umorismo” – aggiungono Anna Olkhovaya, Docente di Danze Storiche all’Accademia del Teatro alla Scala – e Tabata Caldironi, Podcaster eProduttrice, "Federico Garcia Lorca diceva: “ Un popolo che non aiuta e non favorisce il suo teatro, se non èmorto è moribondo.” 2 a Teatro, vuole contribuire a favorire il teatro, rivolgendosi all’utenza in continuoaumento dei podcast, con la speranza di aumentare anche l’utenza dei teatri. “