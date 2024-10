Al via a Milano l'ottava edizione di E-mob: verso una mobilità elettrica e sostenibile per un futuro più green

Ha preso il via a Milano l’ottava edizione di E-mob, la Conferenza Nazionale della Mobilità Elettrica, che si terrà fino al 25 ottobre. Tra Piazza del Duomo e Palazzo Giureconsulti, stand espositivi di veicoli elettrici e infrastrutture di ricarica faranno da cornice a tre giorni di convegni e dibattiti. La manifestazione mira a far dialogare imprese e istituzioni sulle sfide e opportunità legate alla transizione verso una mobilità sostenibile, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita nelle città.

Lombardia in prima linea per la mobilità sostenibile

La Regione Lombardia ha investito 200milioni di euro negli ultimi cinque anni per il rinnovamento del parco veicoli e per sostenere lo sviluppo di infrastrutture e imprese legate alla mobilità elettrica. "Il 40% delle nuove assunzioni in Lombardia si concentra nei green jobs", ha sottolineato Giorgio Maione, assessore all’Ambiente. Un impegno che dimostra come le politiche ambientali possano contribuire anche alla crescita economica, supportando nuove tecnologie e favorendo la creazione di posti di lavoro legati alla sostenibilità.

Formazione e imprenditorialità per il futuro green

Andrea Dellabianca della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi ha evidenziato il ruolo della formazione nella transizione verso una mobilità più sostenibile. Attraverso iniziative come il “Patto territoriale per la meccatronica” e il progetto "Bike Factory", sono state avviate attività di orientamento e specializzazione rivolte ai giovani, per attirare nuovi talenti e riconvertire lavoratori del settore tradizionale verso professioni dell’elettrico. La bike economy rappresenta uno dei settori chiave per la micro-mobilità, su cui la Camera di Commercio ha puntato per creare nuove opportunità di sviluppo.

La sfida delle sinergie nella mobilità sostenibile

Per Camillo Piazza, presidente di Class Onlus e coordinatore di E-mob, la sfida cruciale per i prossimi anni sarà quella di creare sinergie tra le diverse opportunità economiche che stanno emergendo nel settore della mobilità sostenibile. Dalla gestione dei rifiuti al trasporto merci, fino allo sviluppo di servizi di mobilità dolce, il futuro della mobilità elettrica passa attraverso l’innovazione e la cooperazione tra imprese e istituzioni, in un contesto che mira a ridurre l’impatto ambientale e migliorare la qualità dei servizi.