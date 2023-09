Al via la "Hydrogen Valley Malpensa", più idrogeno sul territorio

Al via lo sviluppo della Hydrogen Valley Malpensa, un progetto ' di visione strategica sviluppato dal Comune di Busto Arsizio, Rina, Sea e Confindustria Varese.

Obiettivo della iniziativa è l'introduzione dell'idrogeno sul territorio, anche con il coinvolgimento di imprese che operano in questo settore tecnologico per produzione, ricerca e sviluppo e nei servizi Tpl. Con la Hydrogen Valley Malpensa si propone di "individuare, attraverso applicazioni operative, il modello di gestione di una hydrogen valley per introdurre la tecnologia dell'idrogeno per la decarbonizzazione del trasporto di passeggeri e merci, del sistema manifatturiero, con un focus particolare sui prerequisiti necessari a introdurre veicoli che impiegano questo vettore energetico nell'ambiente operativo aeroportuale" spiegano i promotori del progetto.

Andrea Bombardi, Carbon Reduction Excellence Executive Vice President di Rina, ha sottolineato che la Hydrogen Valley Malpensa "è un progetto d'avanguardia che mira a ridurre le emissioni annue di CO2 della zona di Malpensa di 4.400 tonnellate, equivalenti a quelle di 1.500 autovetture".