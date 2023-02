Al via oggi la Milano Fashion Week: 174 appuntamenti: numeri record

Numeri da record per la “Milano Fashion Week Women’s Collection”, in programma da oggi 21 febbraio e fino a a lunedì. Sono infatti ben 174 gli appuntamenti così suddivisi: 61 sfilate, di cui 56 fisiche e 5 digitali, 80 presentazioni e 33 eventi.

Questa edizione della fashion week segna il debutto in calendario sfilate dello stilista giapponese Tomo Koizumi, supportato da Dolce & Gabbana, e dei brand Avavav e Alabama Muse, presenti in calendario con una sfilata digitale. Confermano la loro presenza sulle passerelle milanesi anche i tre brand indipendenti beneficiari del Camera Moda Fashion Trust Grant 2022: Act N°1, Cormio e Vitelli.

Esordiscono nel calendario delle presentazioni ADD, Boyy, Lara Chamandi, Maison Laponte, Mantù, Max&Co With Anna Dello Russo, Pianegonda, Spaccio Alta Maglieria, Viviers, Weekend Max Mara with Kate Phelan, Wolford, Yali e Zineb Hazim & Karim Daoudi. Raxxy, brand cinese con sede a Milano, farà il suo debutto con un evento sfilata, mentre Vitale Barberis Canonico presenterà la collezione creata in collaborazione con VitoVi nell’ambito del progetto “Heritage & New Talents”.

Il calendario degli eventi si animerà anche grazie a Rene Caovilla che il 24 febbraio festeggerà presso il proprio showroom i 50 anni dell’iconica scarpa Cleo, tramite la mostra “L’arte di far sognare. Cleo icona di stile da 50 anni.” Il 24 febbraio alle 20:00 si svolgeranno i Black Carpet Awards “celebrating all stories” presso il Meet | Digital Culture Center, dove verranno celebrate la diversità e l’inclusione all’interno della comunità globale.

Novità di questa edizione della Milano Fashion Week è la nuova location del Fashion Hub, che si trasferisce a Palazzo Giureconsulti. Il Fashion Hub resterà aperto dal 22 al 26 febbraio dalle ore 9:30 alle ore 19:00, e il 27 febbraio dalle ore 9:30 alle ore 13:00. Oggi l’inaugurazione dalle 17:00 alle 19:00. In questa occasione verrà svelato il vincitore del The Best Shops Award, iniziativa nata dalla collaborazione di CNMI e Camera Buyer Italia. Il premio prevede un’attività di comunicazione ad hoc sui canali istituzionali di CBI diretti ai buyer e l’inserimento per una stagione della sua collezione su ikrix.com, marketplace ufficiale dell’associazione. Sempre il 21 febbraio, Starbucks, insieme a Camera Nazionale della Moda Italiana, ospiterà una cena su invito presso la Starbucks Reserve Roastery di Milano che includerà un’esclusiva performance musicale di un artista vincitore di Grammy Award. La serata promette di essere un’esperienza unica per celebrare l’alchimia dell’arte, dell’artigianato del caffè e di ingredienti inaspettati che si uniscono per un’innovazione audace e straordinaria.

Carlo Capasa: "Anche questa stagione ci presentiamo con un ricco programma di attività"

“Anche questa stagione ci presentiamo con un ricco programma di attività che confermano il ruolo leader di Milano nel panorama della moda globale. L’attenzione verso i giovani, la sostenibilità e le tematiche di diversity, equity, inclusion rimangono fondamenti imprescindibili che ci permettono di costruire un palinsesto di attività di grande valore culturale,” commenta Carlo Capasa, Presidente di Camera Nazionale della Moda Italiana. “Il 2023 si presenta come un anno caratterizzato da una serie di complessità che la nostra industria con un lavoro di sistema potrà trasformare in opportunità di crescita e cambiamento. Credo che la Fashion Week di Milano sarà in grado di amplificare al meglio l’energia positiva dei nostri grandi brand.”

Tutte le sfilate in calendario potranno essere seguite su milanofashionweek.cameramoda.it, la piattaforma lanciata durante la pandemia in occasione delle fashion week digitali che è diventata un punto di riferimento non solo per gli addetti ai lavori, ma per tutti gli appassionati della moda.

La piattaforma ospiterà anche una sezione dedicata agli show-room virtuali, sia multi-brand che monomarca.