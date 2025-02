Al via Salvacantieri: l'iniziativa di Wegreenit per i cantieri bloccati

Wegreenit, general contractor con focus sull’efficientamento energetico di edifici esistenti (“retrofitting”), annuncia il lancio di Salvacantieri.it, un progetto dedicato al recupero e al completamento dei cantieri edili, avviati nell’ambito del Superbonus 110%, rimasti bloccati o incompiuti a causa di difficoltà operative, crisi d’impresa o per difficoltà finanziarie legate alla cessione dei crediti fiscali. L’iniziativa sviluppata da Wegreenit, oggi presente in sette paesi europei (Italia, Portogallo, Spagna, Grecia, Polonia, Germania e Francia), mira a formulare proposte economiche conformi alla normativa attuale e che tenga conto dell’agevolazione del 65%, anche tramite l’applicazione dello sconto in fattura, attraverso l’analisi approfondita dello stato di avanzamento dei lavori, la verifica accurata della documentazione progettuale e amministrativa, la definizione di una strategia economica e la formulazione di una proposta dettagliata, gli accordi strutturati con primari istituti bancari al fine di offrire ai condòmini soluzioni finanziarie in grado di garantire l’accesso al credito necessario per il completamento dell’intervento, in particolare per la quota di costo eccedente gli importi coperti dallo sconto in fattura.

Questo approccio permetterà di rilevare i cantieri bloccati, coprendo i costi degli interventi non rientranti nel perimetro del bonus fiscale. Wegreenit vanta un’esperienza consolidata nella riqualificazione di edifici esistenti, con più di 70 cantieri e 200 progetti realizzati, 197.000 mq di cappotto installato e oltre 151 milioni di euro di lavori eseguiti.

L'efficacia di Salvacantieri.it

La piattaforma Salvacantieri.it offre numerosi vantaggi per i clienti, tra cui riduzione dei tempi di attesa grazie all'assistenza tecnica e legale, accesso a finanziamenti: la piattaforma facilita l'accesso a finanziamenti e incentivi statali, permettendo ai condòmini di ottenere le risorse necessarie per completare i progetti, supporto continuo: i condòmini possono contare su un supporto continuo, puntuale e professionale in ogni fase del progetto, collaborazione efficace: Salvacantieri.it favorisce la collaborazione tra le diverse parti interessate, assicurando che i progetti vengano portati a termine in modo efficiente.

Candoni (Wegreenit): "Salvacantieri: competenze, analisi dello stato dei lavori e accesso al credito"

Fabrizio Candoni, CEO del Gruppo Wegreenit, ha dichiarato: “L’esperienza che abbiamo maturato nel campo dell’edilizia privata ci ha permesso di affrontare progetti di riqualificazione di crescente complessità, fino ad arrivare ai supercondomini, di cui è un esempio Via Mar Nero, a Milano. Con Salvacantieri abbiamo messo a punto un approccio che mette a fattor comune le nostre competenze con l’analisi approfondita dello stato dei lavori e la capacità di mettere a disposizione l’accesso al credito tramite accordi strutturati con primari istituti bancari”. Wegreenit ha curato la riqualificazione energetica del Supercondominio di via Mar Nero – Nikolajevka, nella zona ovest di Milano (Quartiere Baggio), il più grande intervento di efficientamento energetico realizzato in ambito residenziale in Lombardia e uno dei principali in Italia. L’operazione, del valore complessivo di 46 milioni di euro, ha coinvolto 18 palazzine, per un totale di 547 unità immobiliari. In qualità di General Contractor, Wegreenit si è occupata della progettazione architettonica e impiantistica fino al livello esecutivo, del permitting, della gestione delle operazioni finanziarie correlate all’intervento, del project management, della fornitura dei materiali e delle tecnologie impiantistiche, della realizzazione dell’intervento, della direzione lavori e del coordinamento per la sicurezza.