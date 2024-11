Al via la terza edizione di IO SONO FUTURO: 15 startup italiane protagoniste di Expo Osaka 2025

L'assessore regionale all'Università, Ricerca e Innovazione Alessandro Fermi e il presidente della Fondazione Della Frera Guido Della Frera hanno presentato oggi nella sede del Consiglio regionale la terza edizione di "IO SONO FUTURO", programma che porterà 15 startup innovative selezionate nelle università italiane a Expo Osaka 2025. Il bando di partecipazione, consultabile sul sito www.fondazionedellafrera.it, sarà aperto dal 19 novembre 2024.

Fermi: "Diamo ai ragazzi una possibilità concreta"

“Mi ha colpito molto l’obiettivo di questo progetto, che intende dare voce al talento dei ragazzi che vogliono utilizzare l’Intelligenza Artificiale per dare una risposta alle nuove emergenze globali – ha detto l’assessore Fermi – Dare una possibilità concreta ai giovani che sanno utilizzare le nuove tecnologie e si mettono a disposizione della comunità è davvero encomiabile. Sono anche decisamente favorevole a dar loro la possibilità di confrontarsi con pari età di tutto il mondo, grazie alla partecipazione a Expo Osaka 2025, un’esperienza che sicuramente li formerà”.

Della Frera: "Valorizzare i giovani talenti per migliorare il futuro"

"Fondazione Della Frera con questa terza edizione punta a valorizzare i giovani talenti che

utilizzano l'Intelligenza Artificiale per migliorare concretamente la vita delle persone", ha

sottolineato Guido Della Frera. "Dopo i successi di Dubai e New York, Osaka rappresenta

un'opportunità straordinaria per mostrare al mondo l'eccellenza dell'innovazione italiana".

Il nuovo bando sull'AI con focus su qualità della vita e salute

Il nuovo bando, dedicato all'Intelligenza Artificiale al servizio delle emergenze globali, si concentra su due ambiti strategici: la qualità della vita nelle sfide quotidiane della comunità e la salute, con particolare attenzione alla ricerca oncologica. Il percorso, strutturato in cinque fasi, è partito a ottobre 2024 con un tour nazionale. I progetti selezionati accederanno a una Business Academy altamente specializzata (febbraiomarzo 2025), culminando con l'esperienza a Expo Osaka nell'aprile 2025.

Durante l'incontro, è stato ricordato il track record delle precedenti edizioni: 700 idee progettuali valutate nella prima edizione con 7 università coinvolte, 9 atenei partecipanti nella seconda edizione e il 60% dei progetti vincitori finanziati o inseriti in aziende.