Al via Unionezero, il progetto di rigenerazione urbana da 220milioni a Sesto San Giovanni. Fontana: "Sarà città ideale"

Hines, leader globale nel settore immobiliare, ha dato il via ai lavori per la costruzione di Unionezero, un ambizioso progetto di rigenerazione urbana nel cuore dell'area metropolitana di Milano, precisamente a Sesto San Giovanni. Con un investimento di 220milioni di euro, il primo cantiere prevede la realizzazione di tre edifici in 36 mesi, impiegando circa 300 lavoratori specializzati al giorno. Questo nuovo polo urbano sorgerà in prossimità della futura Città della Salute e della Ricerca, con l'obiettivo di riqualificare l'area Ex Falck, trasformandola in un quartiere sostenibile e innovativo.

Edifici sostenibili per una città del futuro

I primi tre edifici in costruzione includono una sede direzionale di 48.000 metri quadrati destinata a ospitare gli uffici di Intesa Sanpaolo entro il 2027, un secondo immobile direzionale di 45.000 metri quadrati e uno studentato con 700 posti letto. Tutti gli edifici mirano a ottenere le più elevate certificazioni ambientali, tra cui LEED Platinum e WELL Gold per gli spazi lavorativi, e LEED Gold per lo studentato. Il progetto punta a ridurre il consumo energetico del 30%, grazie all'uso di fonti rinnovabili e materiali innovativi.

Un progetto di rigenerazione urbana senza precedenti

Con una superficie complessiva di 250.000 metri quadrati, Unionezero rappresenta uno dei più grandi interventi di rigenerazione urbana in Europa. Il nuovo quartiere sarà caratterizzato da spazi verdi, aree pubbliche accessibili e un'architettura inclusiva, pensata per migliorare la qualità della vita dei residenti e dei lavoratori. "Questo è un esempio virtuoso di collaborazione tra pubblico e privato", ha commentato Fabrizio Palenzona, presidente del Gruppo Prelios, "senza l'impiego di fondi pubblici, stiamo creando un modello che può fare scuola in tutta Italia".

Rigenerazione urbana a Sesto San Giovanni, Fontana: "Sarà città ideale"

"Complessivamente la rigenerazione di questo sito è la più grossa opera di rigenerazione urbana a livello europeo. Va nella direzione di recuperare e di dare un senso a un intero quartiere". A dirlo è il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine della presentazione del nuovo polo urbano Unione Zero a Sesto San Giovanni. "Con questo intervento - ha continuato - si sta cercando di realizzare una sorta di nuova città ideale con i relativi servizi. Ho sempre sostenuto che bisogna guardare avanti e non pensare all'organizzazione che è stata fatta nel passato con i cosiddetti "ghetti", ha concluso.