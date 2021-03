Al via vaccinazioni insegnanti, somministrazioni alla Fabbrica del Vapore

E' iniziata ieri la campagna di vaccinazione per gli insegnanti. Fra i luoghi dove sono state effettuate le somministrazioni anche la Fabbrica del Vapore. Ampia l'adesione e qualche disguido, ma resta positivo il bilancio della prima giornata. Non sono mancate le polemiche sulla gestione delle vaccinazioni in Lombardia: Matteo Salvini ha puntato il dito contro i tecnici "non all'altezza" ottenendo l'approvazione di Viviana Beccalossi, presidente del Gruppo Misto in Consiglio regionale: "Matteo Salvini ha sollevato il tema delle inefficienze di Aria Spa parlando di una macchina tecnica non all'altezza del compito richiesto, a testimonianza che fare autocritica non deve essere un tabù. Oggi la priorità di tutti è il buon esito della campagna vaccinale, fondamentale anche per la ripartenza delle attività economiche, ma domani qualcuno dovrà porsi una domanda: è giusto che Aria resti aperta? Credo sia arrivato il momento di aprire una seria riflessione sulla gestione di Aria Spa. Se già all'inizio della pandemia i segnali sulla sua efficienza non erano del tutto positivi, oggi è sotto gli occhi di tutti l'incapacità di cambiare marcia, come certifica l'affidamento a Poste Italiane del portale per le vaccinazioni da parte della vicepresidente Moratti. Il problema è quindi reale e serio e una riflessione non può essere rimandata".